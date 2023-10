Tauchgang zum gesunkenen Frachter zunächst nicht geplant

Suche nach den vermissten Seeleuten des Frachters "Verity", der am 24.10.23 nach einer Kollision zweier Frachter in der Nordsee gesunken ist.

Ein erneuter Tauchgang zu dem infolge eines Zusammenstoßes in der Nordsee gesunkenen Frachters ist zunächst nicht geplant. Die Bedingungen würden dies derzeit nicht zulassen, sagte ein Sprecher des Havariekommandos in Cuxhaven am Mittwochmorgen.