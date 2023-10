Politikerin Mohamed Ali: Umgang mit Wahl Grund für Austritt

Der Umgang der Linken-Parteiführung mit dem Ergebnis der Landtagswahl in Hessen hat für Amira Mohamed Ali den letzten Ausschlag gegeben, die Partei zu verlassen. „Die Entscheidung ist Ergebnis eines Prozesses. Den letzten Ausschlag dafür gegeben hat die Landtagswahl in Hessen“, sagte Ali der „Nordwestzeitung“ (Mittwoch).

Sie kritisierte den Umgang der Parteiführung mit dem Ergebnis der Wahl vom 8. Oktober - die Linke hatte den Einzug in den Landtag verpasst. „Es gab keinen Funken Selbstkritik geschweige denn die Bereitschaft, den eigenen Kurs in Frage zu stellen. Stattdessen wurde erneut wieder und einzig Sahra Wagenknecht als Schuldige dargestellt. Das war für mich der Punkt, zu sagen: Es reicht“, sagte Ali.

Die bisherige Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag hatte am Montag in Berlin gesagt, Wagenknecht und ihre Unterstützer seien bis zur Gründung der eigenen Partei „bereit, in der Linksfraktion zu verbleiben“.

Wagenknecht, Mohamed Ali und acht weitere Abgeordnete waren am Montag aus der Linkspartei ausgetreten. Sie wollen die Gründung einer eigenen Partei vorbereiten, was Anfang 2024 erfolgen soll.

