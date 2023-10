VW-Lkw-Holding Traton erwartet mehr Gewinn als bisher

Die VW-Lastwagentochter Traton mit Marken wie MAN oder Scania rechnet nach einem starken dritten Quartal für das Gesamtjahr mit höheren Gewinnen im laufenden Geschäft. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis soll nun 7,5 bis 8,5 Prozent vom Umsatz ausmachen, wie Traton am Mittwoch mitteilte. Bisher standen 7 bis 8 Prozent im Plan.

Das MAN Logo hängt an der Fassade eines Bürogebäudes in der Parkstadt Schwabing, im Norden der bayerische Landeshauptstadt.

In den ersten neun Monaten verkaufte Traton 15 Prozent mehr - das waren knapp 250.000 Fahrzeuge. Der Umsatz stieg um ein Fünftel auf 34,2 Milliarden Euro. Das auf die Aktionäre entfallende Ergebnis nach Steuern verdreifachte sich nahezu auf 1,94 Milliarden Euro. Beim Auftragseingang gab es wegen einer „Normalisierung“ der Nachfrage insbesondere in Europa Rückgänge - die Bestellungen fielen um gut ein Viertel. In Nordamerika wurden dem Unternehmen zufolge wegen des sehr hohen Auftragsbestands neue Orders nur eingeschränkt angenommen.

