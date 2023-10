Premierenlesung mit Fitzek bei Lüneburger Krimifestival

Zur Premiere des 14. Lüneburger Krimifestivals liest Sebastian Fitzek am Mittwoch (20.00 Uhr) aus seinem neuesten Thriller „Die Einladung“. Zum weltweiten Erscheinungstag wird der Bestsellerautor im ausverkauften Audimax der Leuphana Universität den Psychothriller vorstellen, der sich um ein Klassentreffen in einem einsamen Hotel in den Alpen dreht. Der 52-Jährige ist zum vierten Mal in der Hansestadt dabei. Jede Lesung des Festivals bis zum 6. November findet an einem anderen Ort statt.