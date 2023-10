Hannover-Burgdorf siegt auch im zweiten Spiel

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf ist der perfekte Start in die Gruppenphase der European League geglückt. Am Dienstagabend gewannen die Niedersachsen gegen Gornik Zabrze (Polen) mit 34:28 (19:12) und kamen damit im zweiten Spiel zum zweiten Sieg. Vor einer Woche hatten die Mannschaft von Cheftrainer Christian Prokop bereits mit 31:23 beim HC Kriens-Luzern (Schweiz) gewonnen. Bester TSV-Werfer war Jonathan Edvardsson (7 Tore).

Nur in den ersten Minuten hatten die Gastgeber Mühe mit Zabrze und gaben eine zwischenzeitlich 3:0-Führung wieder aus der Hand. Im weiteren Verlauf steigerte sich das Prokop-Team dann aber wieder und lag nach knapp 20 Minuten bereits mit sieben Toren vorn. Nach der Pause hielt Hannover die Gäste dank einer guten Defensive lange Zeit auf Distanz. Zwar kämpfte sich Zabrze in der Schlussphase noch einmal auf vier Tore heran, doch die Norddeutschen gerieten danach nicht mehr in Gefahr und machten mit Treffern von Vincent Büchner und Renars Uscins alles klar.

