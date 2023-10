Polizei ermittelt nach Pro-Palästina-Demonstration

Nach einer pro-palästinensischen Demonstration in Oldenburg hat die Polizei ihre Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung ausgeweitet. Ein Video von der Kundgebung kursiere im Netz und habe weitere Teilnehmer in den Fokus der Ermittlungen gerückt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Schon unmittelbar nach der Veranstaltung am vergangenen Samstag leiteten die Beamten nach eigenen Angaben erste Verfahren ein. Am Montag sei das Video mit israelfeindlichen Parolen als weiteres Beweismittel aufgetaucht. An der Demonstration nahmen laut Polizei rund 300 Menschen teil. Gegen wie viele nun Ermittlungen laufen, blieb zunächst unklar.

