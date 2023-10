Brandstiftung: Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Drei Tatverdächtige sollen in Osnabrück mehrere Brände in der Nähe von Wohnhäusern gelegt haben. Die Polizei nahm zwei 16-Jährige und einen 19-Jährigen fest, wie die Beamten am Montag mitteilten. Die drei mutmaßlichen Täter sollen in der Nacht zu Montag mehrere Mülltonnen sowie Holzstapel in der Nähe von Wohnhäusern in Brand gesetzt haben. Ein Mehrfamilienhaus wurde von Einsatzkräften evakuiert. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der Videoüberwachung und mehrerer Zeugenaussagen traf die Polizei die drei Tatverdächtigen in Tatortnähe an und nahm sie fest. Gegen die drei ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung in acht Fällen.