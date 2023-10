Seehund schwimmt durch Hafenbecken: Stadt gibt Entwarnung

Ein Seehund zieht im Großen Hafen von Wilhelmshaven zurzeit die Blicke von Passanten auf sich - und sorgt so für viele besorgte Anrufe bei der örtlichen Leitstelle von Polizei und Feuerwehr. Angesichts einer Vielzahl von Meldungen teilte die Stadtverwaltung am Montag mit, dass das Tier „wohlauf und putzmunter“ sei. Das habe eine Begutachtung von Fachleuten ergeben. „Es besteht also kein Anlass zur Sorge und auch kein Handlungsbedarf.“