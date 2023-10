Rund 350 Menschen bei pro-palästinensischer Versammlung

Rund 350 Menschen haben am Sonntagnachmittag in der Osnabrücker Innenstadt an einer pro-palästinensischen Versammlung teilgenommen. Die Kundgebung auf dem Platz der Deutschen Einheit sei friedlich verlaufen, teilte die Polizei Osnabrück der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zu Montag mit. Flaggen und Plakate seien mitgebracht worden.