Scheune abgebrannt: Mehrere 100.000 Euro Schaden

Ein Schaden von geschätzt mehreren 100.000 Euro ist beim Brand einer Scheune im Landkreis Emsland entstanden. Am Samstagabend hätten zwei Anwohner im Alter von 60 und 64 Jahren in Sustrum in der Samtgemeinde Lathen ein Knistern gehört, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dann hätten sie gesehen, dass die an ihr Wohnhaus angrenzende fast leerstehende Scheune in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte nicht mehr verhindern, dass die Scheune abbrannte - dabei wurde die Photovoltaikanlage auf dem Dach zerstört. Das Wohnhaus konnten die 52 Einsatzkräfte retten. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.