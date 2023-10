Fußgänger wird von Auto angefahren und stirbt

Ein 55-jähriger Fußgänger ist in Hagenburg (Landkreis Schaumburg) von einem Auto angefahren worden und ums Leben gekommen. Der Mann starb am Samstagabend noch am Unfallort auf der Bundesstraße 441, wie die Polizei mitteilte. Die 38-jährige Autofahrerin war von Wunstorf in Richtung Hagenburg unterwegs. Die Polizei vermutet, dass der 55-Jährige zu diesem Zeitpunkt auf der Bundesstraße gestanden habe und es so zum Zusammenstoß mit dem Auto kam. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Polizei ermittelt.