Spätestens mit Beginn der Sturmflutsaison verschwinden die bunten Strandkörbe an den Nordseestränden in die Winterlager. Für echte Nordsee-Fans gibt es vorher aber eine Gelegenheit, ein solches Möbelstück günstig etwa für den eigenen Garten zu bekommen.

Tourismus Schnäppchenjäger ersteigern an Küste günstige Strandkörbe

Norddeich (dpa/lni). Nordseeliebhaber und Schnäppchenjäger haben am Samstag zum Ende der Saison im ostfriesischen Norddeich ausgemusterte Strandkörbe ersteigert. Insgesamt standen rund 50 der massiven Strandmöbel zum Verkauf, wie der Tourismus-Service der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden mitteilte. Die weißen, blauen und grünen Norddeicher Körbe seien begehrt, sagte eine Sprecherin - nicht nur da sie vor dem Verkauf in der Strandkorbwerkstatt auf Herz und Nieren geprüft würden, sondern da sie im Vergleich zu Neuanschaffungen auch Hunderte Euro preiswerter seien.

Das Startgebot für einen der aussortierten Körbe lag bei 50 Euro. Bei den vergangenen Auktionen hätten die Strandkörbe meist für 100 bis 200 Euro den Besitzer gewechselt, sagte Strandmeister Harald Lübbers. Diesmal betrug das Höchstgebot 245 Euro. Für den Abtransport mussten die Käufer selbst sorgen.

Der Andrang war sehr groß, rund 200 Interessenten hatten sich vor Ort eingefunden. Das Wetter war bestens, es gab keinen Regen und keinen Sturm mehr. 48 der insgesamt 50 Strandmöbel fanden einen neuen Besitzer. Einige Bieter erwarben sogar bis zu drei Strandkörbe, das hatte es zuvor noch nicht gegeben.

Auch andernorts werden zurzeit Strandkörbe verkauft: Wer etwa einen Strandkorb von einer ostfriesischen Insel sucht, kann zurzeit auf Langeoog fündig werden. Dort bietet der Tourismus-Service noch bis Ende Oktober mehrere Dutzend gut erhaltene Körbe zum Kauf für 100 Euro an. Die Körbe stehen dort in der Strandkorbwerkstatt. Gegen einen Aufpreis von 20 Euro werden die schweren Möbelstücke auch mit dem Frachtschiff ans Festland gebracht, wie eine Sprecherin sagte.

Die meisten Strandkörbe werden spätestens mit Beginn der Sturmflutsaison im Oktober von den Stränden in die Winterquartiere geräumt. In Norddeich sind es insgesamt rund 700. Auch weil sich die Preise für neue Körbe zuletzt deutlich verteuerten, hat Norddeich eine eigene Strandkorbwerkstatt, in der Körbe mit kleineren Schäden repariert werden.

