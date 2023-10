Merz fordert Entscheidungen bei Migration noch dieses Jahr

Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz rät zu schnellen Entscheidungen in der Migrationskrise. „Wir müssen in diesem Jahr noch zu Entscheidungen kommen, damit es nach dem Winter aufhört mit dieser ungesteuerten und unregulierten illegalen Migration in die Bundesrepublik Deutschland“, sagte Merz am Samstag in Braunschweig beim Deutschlandtag der Jungen Union.