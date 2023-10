Feste Freimarktsumzug mit mehr als 130 Gruppen in Bremen

Bremen (dpa/lni). Eine bunte Karawane ist am Samstag zur Halbzeit des Freimarkts in Bremen durch die Innenstadt gezogen. Mehr als 130 Fuß- und Wagengruppen beteiligten sich an dem kilometerlangen Freimarktsumzug, wie die Veranstalter mitteilten. Zu sehen waren bunt geschmückte Festwagen, Trecker und kostümierte Gruppen, die zu Fuß die Strecke liefen. Zahlreiche Schaulustige verfolgten die Parade.

Seit dem 13. Oktober heißt es wieder 17 Tage lang „Ischa Freimaak“. Der Bremer Freimarkt ist eines der ältesten Volksfeste Deutschlands und eines der größten Norddeutschlands. Auf der Bürgerweide, einer Fläche nahe dem Hauptbahnhof, sind rund 300 Geschäfte aufgebaut - Karussells, Achter- und Geisterbahnen sowie Festzelte. Die Veranstalter rechnen bis Ende Oktober mit mehr als 1,5 Millionen Besucherinnen und Besuchern.

