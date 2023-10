Schwache Braunschweiger verlieren auch in Elversberg

Eintracht Braunschweig hat in der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag kassiert und bleibt Tabellenletzter. Die Niedersachsen verloren bei Aufsteiger SV Elversberg am Freitag verdient mit 0:3 (0:2) und schafften auch im siebten Spiel nacheinander keinen Sieg. Die Elversberger indes sind nun schon seit sechs Partien ungeschlagen und holten dabei 14 von 18 möglichen Punkten. Paul Stock (20. Minute), Paul Wanner (43.) und Joseph Boyamba (90.+6) erzielten die Tore für die Saarländer.

Die Gastgeber waren in der ersten Halbzeit klar überlegen, die Braunschweiger wirkten nervös und leisteten sich viele Fehler. Stock traf im Anschluss an eine Ecke, der vom FC Bayern München ausgeliehene Wanner mit einem Schuss in den linken Winkel. In der zweiten Hälfte versuchte Coach Jens Härtel mit mehreren Wechseln, die Offensive der Gäste zu beleben. Doch es änderte sich wenig. Der vermeintliche Anschlusstreffer durch Johan Gomez wurde wegen eines Fouls an Torwart Nicolas Kristof aberkannt (77.).

In der zwölften Minute hatte es eine kurze Unterbrechung gegeben, weil aus dem Gäste-Fanblock Pyrotechnik auf den Platz geflogen war.

