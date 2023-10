Bergbauamt schließt bislang größte Grubenbaustelle ab

Die bislang größte Grubenbaustelle des niedersächsischen Landesbergbauamtes ist am Freitag abgeschlossen worden. Seit 2019 wurde der Schacht der Grube Silberner Mond in Wildemann im Harz saniert, nachdem es dort 2015 zu einem Tagesbruch gekommen war, wie das Landesamt LBEG am Freitag mitteilte. Damals hatte sich ein etwa 70 Zentimeter tiefes Loch im Boden aufgetan. Der Schacht wurde nun unter anderem komplett neu zugeschüttet. Die Kosten liegen im mittleren siebenstelligen Bereich, hieß es.