Wolfsburg ohne Stammkeeper gegen „stärksten Gegner“ Bayer 04

Wolfsburg. Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss gegen den Tabellenersten Bayer Leverkusen ohne Stammkeeper Koen Casteels auskommen. Der 31-Jährige hatte wegen einer Bauchmuskel-Entzündung zuletzt bereits bei der belgischen Nationalmannschaft passen müssen. „Es geht einfach nicht. Die Beschwerden sind nicht besser geworden“, sagte VfL-Trainer Niko Kovac dazu am Donnerstag. Am Samstag (15.30 Uhr) setzen die Niedersachsen daher auf Ersatzkeeper Pavao Pervan (35). „Natürlich ist es für uns nicht einfach, wenn Koen nicht spielt. Aber wir haben vollstes Vertrauen in Pavao“, sagte Kovac.

Der Ausfall von Casteels kommt für Wolfsburg zur Unzeit. Denn in Bayer erkennt Kovac das derzeitige Nonplusultra der Bundesliga. „Wir haben sicherlich den aktuell stärksten Gegner vor der Brust“, sagte der frühere Leverkusener Profi Kovac. Seinem früheren Arbeitgeber traut der VfL-Coach in dieser Saison alles zu: „Ich glaube, dass diese Mannschaft mit Sicherheit um den Titel mitspielen wird. Davon bin ich überzeugt.“

Ebenfalls nicht spielen kann Vaclav Cerny. Der 26 Jahre alte Rechtsaußen kam mit einem Infekt erkrankt von der tschechischen Nationalmannschaft zurück.

