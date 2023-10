Überquerung für Anbindung von zweitem LNG-Terminal fertig

Für den Betrieb des geplanten zweiten schwimmenden Importterminals für Flüssigerdgas (LNG) bei Wilhelmshaven sind die Bauarbeiten an der landseitigen Anbindung vorangekommen. Eine dafür notwendige Deichüberquerung am Voslapper Groden Nord sei nun rechtzeitig vor der Sturmflutsaison abgeschlossen worden, teilte das Betreiberkonsortium um die Unternehmen Tree Energy Solutions (TES) und Engie am Donnerstag mit. „Damit ist gewährleistet, dass der Deich zum Beginn der Sturmsaison seine Funktion erfüllt: die umliegenden Gemeinden vor Hochwasser zu schützen“, sagte Projektleiter Raf Vermeyen in einer Mitteilung.