Erlegter Wolf in der Region Hannover ist weibliches Tier

Hannover (dpa/lni). Bei dem in der Region Hannover erlegten Wolf handelt es sich um ein weibliches Tier. Es sei inzwischen bestätigt, dass es eine Fähe ist, teilte eine Sprecherin der Region Hannover am Donnerstag mit. Die genauen Umstände des Abschusses würden derzeit geprüft. Es handelt sich demnach nicht um den Wolf mit der Kennung „GW950m“, der im Raum Burgdorf bei Hannover für viele Risse verantwortlich sein soll.

Weitere Erkenntnisse würden sich aus der Auswertung der Genprobe ergeben, deren Ergebnisse in sieben bis zehn Tagen erwartet werden, teilte die Regionssprecherin weiter mit. Zuletzt trat am 4. Oktober eine Abschussgenehmigung für Wölfe in der Region Hannover in Kraft. Laut den Auflagen in der Ausnahmegenehmigung muss nach jedem Abschuss zwei Wochen abgewartet werden, ob die Risse von Nutztieren im Revier des betroffenen Rudels aufhören. Dementsprechend ruht die Ausnahmegenehmigung aktuell.

