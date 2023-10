Vizepräsident soll versetzt werden

Trotz einer Schlappe vor Gericht will das Innenministerium einem Zeitungsbericht zufolge an der Versetzung des Vizepräsidenten der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen festhalten. Geplant sei, die bisherige Abordnung aufzuheben und Uwe Lange „unter Beachtung der Ausführungen des Verwaltungsgerichts und nach erneuter sorgfältiger Abwägung aller Ermessensgesichtspunkte“ kurzfristig neu an die Polizeiakademie Niedersachsen abzuordnen, sagte ein Ministeriumssprecher der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Donnerstag).