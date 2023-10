Neues Labor des Alfred-Wegener-Instituts wird eingeweiht

In einem neuen Labor des Alfred-Wegener-Instituts sollen Geräte für den Einsatz in den Polarregionen und der Tiefsee entwickelt, getestet und für Expeditionen vorbereitet werden. Nach gut vierjähriger Bauzeit soll der Neubau in Bremerhaven am Donnerstag (11.30 Uhr) eingeweiht werden, wie das Alfred-Wegener-Institut am Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung vorab mitteilte.