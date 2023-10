Robert Hemmerling ist neuer Kommandeur der GSG 9

Der bisherige stellvertretende Leiter der GSG 9, Robert Hemmerling, ist neuer Kommandeur der Spezialeinheit der Bundespolizei. Sein Vorgänger, Jerome Fuchs, wurde nach neun Jahren an der Spitze der GSG 9 am Mittwoch verabschiedet. Hemmerling (44) hatte seine Laufbahn bei der Polizei in Bremen begonnen und gehört seit fast zwei Jahrzehnten zur GSG 9.