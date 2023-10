Lengede 60 Jahre Grubenunglück: Erinnern an Tote und Gerettete

Zahlreiche Helfer stehen während der dramatischsten Rettungsaktion in der Geschichte des deutschen Bergbaus neben der Bohrstelle im niedersächsischen Lengede.

Zum 60. Jahrestag des Grubenunglücks von Lengede am 24. Oktober wird es in der niedersächsischen Gemeinde neben der Gedenkveranstaltung auch eine Ausstellungseröffnung geben. Im neuen Museum „Das Wunder von Lengede“ in einem alten Verwaltungsgebäude der Schachtanlage soll eine Schau junge Menschen ansprechen, ihnen die alte Bergbautradition näherbringen und ein Gefühl für die Bedeutung des Unglücks weit über die Lengeder Grenzen hinaus vermitteln.