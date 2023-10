Kollision mit Traktor: Ein Schwerverletzter

Bei der Kollision eines Traktors mit einem Auto ist ein Mensch im Landkreis Osnabrück schwer verletzt worden. Bei dem Unfall in der Gemeinde Berge sei das Opfer am Dienstagmorgen in dem Auto eingeklemmt und dabei „mindestens“ schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Weitere Details wie Alter und Geschlecht sowie der Unfallhergang waren zunächst unklar. Die Feuerwehr sei mit der Bergung beschäftigt, auch Rettungswagen, Notarzt und Polizei seien im Einsatz.