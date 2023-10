Zweitligist Osnabrück löst Vertrag mit Spieler Haas auf

Der VfL Osnabrück und Abwehrspieler Manuel Haas haben sich auf eine Vertragsauflösung verständigt. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Montag mit. Laut Mitteilung sei dem 27-Jährigen schon im Sommer mitgeteilt worden, dass er in den sportlichen Plänen des Vereins in der Zukunft keine Rolle mehr spiele. Der Österreicher war im Sommer 2021 vom SV Ried zu den Niedersachsen gewechselt. In den folgenden Spielzeiten absolvierte er 36 Pflichtspiele für den VfL. Dabei erzielte er einen Treffer und gab drei Vorlagen.