Frost und Nebel in Niedersachsen und Bremen erwartet

Vom Regen durchnässte Schafe stehen am Deich in Emden.

Nach einem stürmischen Wochenende beruhigt sich der Wind in Niedersachsen und Bremen am Montag. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechseln sich am Montag Schauer und Wolken ab. Die Temperaturen erreichen bis zu 13 Grad. In der Nacht zum Dienstag werden bei Tiefstwerten um minus ein Grad gebietsweise leichter Frost und Nebel erwartet. Im Laufe des Dienstages soll sich der Nebel laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nur langsam auflösen. Bei Höchsttemperaturen zwischen 9 und 13 Grad kann es zu einzelnen Schauern kommen.