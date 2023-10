Ausstellung zu Liverpool: Fußball und Musik dominieren

Nele Kröger, Mitarbeiterin Kunsthalle, steht in der Ausstellung. Die Kunsthalle Lüneburg zeigt eine umfassende Ausstellung zur Stadt Liverpool.

Lüneburg (dpa/lni). Ein lebensgroßer Pappaufsteller von Trainer Jürgen Klopp, Fotografien aus der Anfangszeit der Beatles und kunterbunte Pop-Art-Kunst - die Kunsthalle Lüneburg widmet ihre Herbstausstellung ganz der Stadt Liverpool. „Die Beatles sind ein Muss, aber nicht unser Schwerpunkt“, sagt Kuratorin Nele Kröger. „Liverpool ist die Wiege der Beat-Musik“. Frontsänger Achim Reichel ist mit den Rattles als eine von vielen Bands an den Wänden der Kulturbäckerei bis zum 10. Dezember zu sehen.

„Penny Lane“ und „You'll Never Walk Alone“ sind die bekanntesten Songs aus der Musik-Metropole. Das legendäre Fußball-Stadion des FC Liverpool an der Anfield Road gehört zur Stadt im County Merseyside genauso wie die vielen Clubs und Künstler. Der Rock'n'Roll-Club Cavern, in dem die Beatles ab Anfang der 60er Jahre Hunderte Male auftraten, ist heute noch Anziehungspunkt für Musikliebhaber.

13 talentierte Kunstschaffende - von Newcomerinnen bis zu etablierten Künstlern - präsentieren ihre Werke in den Bereichen Pop-Art, Collage, Fotografie, Siebdruck, Illustration, Malerei, Holzhandwerk und Videokunst. „Kunst steht im Zentrum und nicht nur die Geschichte. Wir wollen ein Gefühl dafür geben, was Liverpool jetzt ist“, sagt Kröger: „Vielfältig, unkonventionell, experimentell, kreativ, laut und modern.“

Besonders viele bunte und schrille Collagen sind von dem Paar Howard und Honey Storey zu sehen. Im Stil des Retro-Futurismus tauchen etliche bekannte Schauspieler zusammen auf den Bildern auf.

Ein 2,98 Meter langer Holznachbau der Titanic von einem Modellbauer in Elmshorn bei Hamburg soll darauf aufmerksam machen, dass der Luxusliner der britischen Reederei White Star Line seinen offiziellen Heimathafen in Liverpool hatte. Auch, wenn er dort nie vor Anker ging.

