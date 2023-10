Männer wollten rund 500 Kilo Kokain einschmuggeln

Neun Männer sollen versucht haben, gemeinsam mehr als 500 Kilogramm Kokain zu schmuggeln. Deswegen beginnt am Montag (9.30 Uhr) in Bremen der Prozess gegen sie. Nach Angaben des Landgerichts sind die Männer zwischen 35 und 49 Jahre alt. Das Kokain soll sich auf dem Gelände des Containerhafens Bremerhaven befunden haben. Versuche der Männer, die Drogen an sich zu nehmen, scheiterten laut Anklage zweimal. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gemeinschaftliche Einfuhr von Betäubungsmitteln vor. In dem Verfahren sind zunächst Termine bis Ende Oktober 2024 angesetzt.