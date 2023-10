Pro-Palästina-Demonstration in Hildesheim mit 80 Teilnehmern

In der Hildesheimer Innenstadt haben etwa 80 Menschen an einer pro-palästinensischen Demonstration teilgenommen. Wie die Polizei mitteilte, begann die Versammlung unter dem Motto „Free Palestine - Solidarität mit Samidoun & allen von Repressionen Betroffenen“ gegen 18.00 Uhr auf dem Angoulemeplatz. Die Palästinenser-Organisation Samidoun, die sich selbst Gefangenensolidaritätsnetzwerk nennt, hatte in Berlin das Blutbad der islamistischen Hamas gegen israelische Zivilisten bejubelt, indem sie Süßigkeiten verteilte. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat ein Betätigungsverbot gegen sie angekündigt.

Hildesheim (dpa/lni). In der Hildesheimer Innenstadt haben etwa 80 Menschen an einer pro-palästinensischen Demonstration teilgenommen. Wie die Polizei mitteilte, begann die Versammlung unter dem Motto „Free Palestine - Solidarität mit Samidoun & allen von Repressionen Betroffenen“ gegen 18.00 Uhr auf dem Angoulemeplatz. Die Palästinenser-Organisation Samidoun, die sich selbst Gefangenensolidaritätsnetzwerk nennt, hatte in Berlin das Blutbad der islamistischen Hamas gegen israelische Zivilisten bejubelt, indem sie Süßigkeiten verteilte. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat ein Betätigungsverbot gegen sie angekündigt.

In Hildesheim zogen ihre Sympathisanten laut Polizei anschließend weiter zum Marktplatz. Neben Transparenten trugen sie den Angaben zufolge auch palästinensische sowie eine syrische Fahne mit sich. Zudem seien Flugblätter verteilt worden. Kurz nach 19.00 Uhr sei die Versammlung nach mehreren Redebeiträgen für beendet erklärt worden. Die Polizei registrierte keine strafbaren Handlungen.

Nach den Terrorattacken der Hamas und den Gegenschlägen der israelischen Armee im Gazastreifen haben am Wochenende in Deutschland Hunderte Menschen versucht, gegen Israel zu demonstrieren. In Berlin und Frankfurt am Main galten Versammlungsverbote und die Polizei schritt ein. In Köln und Düsseldorf waren Proteste erlaubt, zu denen teils viel mehr Menschen kamen als angemeldet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen