72-Jähriger stirbt bei Zusammenstoß zweier Autos

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Ein 72 Jahre alter Mann ist bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Wolfsburg gestorben. Sein Auto stieß am Samstagnachmittag mit einem Wagen eines 37-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der andere Mann blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.