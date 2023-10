Ein Toter bei Verkehrsunfall durch Hagelschauer

Bei starkem Hagelschauer ist ein Mensch in Niedersachsen bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Am Sonntagvormittag kam es auf der A27 in der Nähe von Cuxhaven bei starken Hagelschauern zu mehreren Verkehrsunfällen, wie die Polizei mitteilte. Weitere Menschen wurden verletzt, einer lebensgefährlich. Das Alter und Geschlecht des Todesopfers waren zunächst nicht bekannt. Auch weitere Informationen zu den Unfällen lagen vorerst nicht vor.