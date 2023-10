Auto überschlägt sich nach Überholmanöver

Zwei Menschen sind bei einem Autounfall auf der B3 zwischen Delligsen (Landkreis Holzminden) und Alfeld-Gerzen (Landkreis Hildesheim) verletzt worden. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war die 31-jährige Fahrerin mit ihrem Wagen bei einem Überholmanöver nach links von der Straße abgekommen, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Das Auto überschlug sich auf dem angrenzenden Acker.

Alfeld (dpa/lni). Zwei Menschen sind bei einem Autounfall auf der B3 zwischen Delligsen (Landkreis Holzminden) und Alfeld-Gerzen (Landkreis Hildesheim) verletzt worden. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war die 31-jährige Fahrerin mit ihrem Wagen bei einem Überholmanöver nach links von der Straße abgekommen, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Das Auto überschlug sich auf dem angrenzenden Acker.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall am Samstagabend so schwer verletzt, dass sie per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde. Ihr 29-jähriger Beifahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

