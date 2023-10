Unfall Zwölfjähriges Mädchen in Gifhorn von Auto totgefahren

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium.

Ein zwölfjähriges Mädchen ist in Gifhorn von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Das Mädchen wollte am Freitagabend auf Höhe einer ausgeschalteten Ampelanlage eine Hauptstraße überqueren und übersah dabei vermutlich das herannahende Auto. Der Fahrer bemerkte das dunkel gekleidete Kind wohl zu spät und konnte den Unfall auch mit einer Vollbremsung nicht mehr vermeiden, wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte.