Vorgabe für Betreuung unbegleiteter Minderjähriger gesenkt

Um die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge weiter zu gewährleisten, senkt Niedersachsens Landesregierung die dafür vorgesehen Personalvorgaben. „Wir haben die Fachkraftquote aktuell abgesenkt und gleichzeitig die Definition der Fachkräfte um weitere Berufsgruppen erweitert“, sagte Sozialminister Andreas Philippi (SPD) am Freitag in einer Mitteilung. „Das sind Maßnahmen, die in der aktuellen Situation notwendig sind, um die kommunalen Jugendämter bei ihrer Aufgabe zu unterstützen.“