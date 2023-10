BUND: Grünschnitt im Herbst fachgerecht entsorgen

Grünschnitt, Stauden und Gehölzreste fallen im Herbst in großen Mengen in Gärten an. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ruft dazu auf, die Grünabfälle bei den Entsorgungsbetrieben der Städte, Landkreise oder Gemeinden wegzuwerfen. „Auf keinen Fall darf der Grünschnitt in der freien Landschaft oder an Waldrändern abgeladen werden“, teilte Bernd Quellmalz von der Regionalgeschäftsstelle Weser-Elbe des BUND am Freitag mit.