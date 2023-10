Forderung: Mehr Geld für Versorgung von Flüchtlingen

Die Ministerpräsidenten haben ihre Forderung nach deutlich mehr Geld für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen bekräftigt. „Hier muss der Bund sich signifikant bewegen, das ist klar“, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU), am Freitag nach dem Treffen der Länderchefs in Frankfurt am Main.