CDU-Abgeordneter will Klage gegen Landesregierung einreichen

Der CDU-Landtagsabgeordnete Ulf Thiele will eine Klage gegen die Landesregierung vor dem Staatsgerichtshof in Bückeburg einreichen. Das kündigte Thiele am Freitag in Hannover an. Dabei geht es laut Thiele um die Grundsteuererklärung. Der CDU-Politiker hat nach eigenen Angaben auf Anfragen keine konkreten Zahlen erhalten, wie viele Grundsteuererklärungen das Land selbst abgegeben hat und wie viele nicht. Er sieht seine Rechte als Abgeordneter verletzt und kündigte ein Organstreitverfahren an.