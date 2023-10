Vollsperrung auf A1: Lastwagen gerät nach Unfall in Brand

Die Autobahn 1 ist nach einem Unfall mit einem Lastwagen bei Emstek (Landkreis Cloppenburg) in beide Richtungen gesperrt. Wie lang die Sperrung am Donnerstag bestehen bleibt, war der Polizei zufolge nicht absehbar. Bei dem Unfall seien zwei Menschen leicht verletzt worden.

Laut Polizei gab der Fahrer des Lastwagens an, von einem Auto zwischen dem Dreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Cloppenburg geschnitten worden zu sein. Daraufhin verlor er die Kontrolle über den Sattelzug und fuhr gegen einen Brückenpfeiler. Das mit Waschmittel beladenen Fahrzeug fing Feuer.

Der 55-Jährige konnte die Fahrerkabine selbst verlassen und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Bei den Löscharbeiten verletzte sich außerdem ein Feuerwehrmann. Auch er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren.

Die Autobahn 1 wurde in beide Richtungen gesperrt. Eine zusätzliche Sperrung in Richtung Süden wurde auf der Autobahn 29 an der Anschlussstelle Ahlhorn eingerichtet. Nach Angaben der Polizei war unklar, wie lange die Aufräumarbeiten und die Sperrung dauern würden. Die Höhe des Schadens am Sattelzug, der Brücke und der Fahrbahn war anfangs noch unklar.

