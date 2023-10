Volkswagenstiftung verurteilt Hamas-Angriffe aus Israel

Die Volkswagenstiftung und das niedersächsische Wissenschaftsministerium haben die Angriffe der islamistischen Hamas scharf verurteilt. Sie unterstützen bereits seit 1977 eine Forschungskooperation mit Israel. Dabei werden gemeinsame Projekte von Wissenschaftlern in Niedersachsen und in Israel gefördert. Wissenschaftsminister Falko Mors (SPD) sagte am Donnerstag, man stehe solidarisch an der Seite der Freunde und Partner in Israel.