Heidepark Soltau öffnet nach Brand wieder: Ursache unbekannt

Einen Tag nach dem Feuer in einem Verwaltungsgebäude hat der Freizeitpark Heidepark Soltau am Donnerstag seine Tore wieder geöffnet. Aus Sicherheitsgründen hatten die rund 4500 Besucher am Mittwochnachmittag den Park verlassen müssen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von etwa 160 Einsatzkräften vor Ort. Der Brand in dem leerstehenden Gebäude im Eingangsbereich der Anlage war lokal begrenzt.