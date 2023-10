Landtag befasst sich mit Schulpolitik und Zuwanderung

Die Situation an Niedersachsens Schulen istheute einer der Schwerpunkte im Landtag. Die Regierungsfraktionen SPD und Grüne sprechen sich in einem Antrag dafür aus, den Schulleitungen mehr Freiräume zu geben, um ihrem Bildungsauftrag besser gerecht werden zu können. So soll sich das Land unter anderem für mehr Möglichkeiten zum Lernen im eigenen Tempo, alternative Prüfungsformate sowie jahrgangs- und fächerübergreifenden Unterricht auch an den Grundschulen einsetzen. Die CDU will zudem von der Regierung wissen, warum der Anteil von Quereinsteigern trotz des Lehrkräftemangels zurückgegangen sei.