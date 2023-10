Dienstvergehen: Uni-Professor bekommt weniger Geld

Wegen schwerwiegender Dienstvergehen bekommt ein Professor der Georg-August-Universität Göttingen künftig weniger Geld. Fünf Jahre lang soll er monatlich etwa zweitausend Euro weniger erhalten, wie das Verwaltungsgericht Göttingen am Mittwoch nach einem Urteil in einem Disziplinarverfahren mitteilte. Der 60-Jährige habe sich in neun Fällen pflichtwidrig verhalten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.