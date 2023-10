Frachter für Ariane-6-Rakete soll Teile transportieren

Das Transportschiff für die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 hat erstmals in Bremen, einem Produktionsstandort, angelegt. Die „Canopée“ soll bis Ende des Jahres erstmalig Komponenten der Rakete aus Europa zum europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana bringen, wie ein Sprecher des Herstellers ArianeGroup am Mittwoch sagte. Zunächst angekündigt war, dass dies bereits von Sommer an geschehen soll.