Bremer Regierung zieht erste Bilanz

Nach knapp 100 Tagen im Amt will die Bremer Regierung eine erste Bilanz ziehen. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), Finanzsenator Björn Fecker (Grüne) und Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) werden am Dienstag (12.30 Uhr) einen Rückblick auf die ersten Wochen geben.

Bremen (dpa/lni). Nach knapp 100 Tagen im Amt will die Bremer Regierung eine erste Bilanz ziehen. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), Finanzsenator Björn Fecker (Grüne) und Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) werden am Dienstag (12.30 Uhr) einen Rückblick auf die ersten Wochen geben.

Der Bremer Senat ist am 13. Oktober seit 100 Tagen im Amt, am 5. Juli wählten die Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft die neue Regierung mit Bovenschulte an der Spitze. Die SPD stellt fünf Mitglieder, die Grünen und die Linke jeweils zwei. Zum Senat gehört zudem der Bevollmächtigte Bremens beim Bund.

SPD, Grüne und Linkspartei haben sich für ihre zweite gemeinsame Regierungszeit viel vorgenommen. Die Koalition will Schwerpunkte auf Bildung, Arbeit, Klima und eine lebenswerte Stadtgesellschaft legen. Finanziell ist der Spielraum für das arme Bundesland allerdings eng, die Schuldenbremse gilt weiter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen