Bierpreise auf Bremer Freimarkt relativ konstant

Die Preise für Bier und für Karussellfahrten auf dem Bremer Freimarkt sind laut Wirtschaftsressort recht stabil geblieben. Die diesjährigen Preise fragte die Behörde ab, bevor das Volksfest am Freitag (13.10.) beginnt, wie am Montag die Abteilungsleiterin für Gewerbe- und Marktangelegenheiten beim Wirtschaftsressort, Marita Wessel-Niepel, sagte. Sie finde gut, dass die Schaustellerinnen und Schausteller „überwiegend ihre Preise beibehalten haben“. Die Preiserhöhungen an den Imbissen bewegten sich im Bereich der Inflationsrate. Der 988. Freimarkt dauert bis 29. Oktober.