Bahn: Korridore für Hannover-Bielefeld im November

Seelze (dpa/lni). Die Deutsche Bahn will frühestens im November mögliche Trassen-Korridore für die umstrittene ICE-Neubaustrecke Hannover-Bielefeld vorstellen. Das kündigte eine Sprecherin vor einer Informationsveranstaltung am Montag in Seelze bei Hannover an. „Wir planen nach wie vor, die möglichen Korridore noch in diesem Jahr zu veröffentlichen.“ Die Prüfung möglicher Strecken stehe kurz vor dem Abschluss. Damit sei im November oder Dezember zu rechnen.

„Derzeit prüfen Fachleute dazu noch sensible Bereiche, zum Beispiel zum Trinkwasserschutz“, sagte die Sprecherin. Konkrete Korridore werde man in Seelze daher noch nicht präsentieren. Zeigen will die Bahn dagegen mögliche Varianten, wie die Strecke in Seelze ans bisherige Netz angebunden werden könnte.

Die vielbefahrene Bahnstrecke soll viergleisig und für Tempo 300 ausgebaut werden, um Nordrhein-Westfalen schneller mit Berlin zu verbinden. Die Fahrzeit von Hannover nach Bielefeld soll sich von 48 auf 31 Minuten verkürzen. Entlang der Strecke gibt es Widerstand.

