Union: CDU-Fraktionschef freut sich über guten Wahltag

Nach den Landtagswahlen in Hessen und Bayern hat der niedersächsische CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner den Sonntag als guten Wahltag für die Union bezeichnet. „Boris Rhein und die hessische CDU haben die Wahl mit deutlichem Vorsprung gewonnen, sind klar stärkste Kraft geworden und haben den Regierungsauftrag von den Wählerinnen und Wählern erhalten“, sagte Lechner am Sonntagabend laut Mitteilung. Die CDU Niedersachsen wünsche Rhein viel Erfolg bei der Regierungsbildung. Mit Blick auf die Landtagswahl in Bayern sagte der CDU-Fraktionschef, dass es dank dem soliden Ergebnis von Markus Söder und seiner CSU bei der bürgerlichen Regierung bleibe.