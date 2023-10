Auto übersieht Radfahrer: 30-Jähriger schwer verletzt

Ein 30-jähriger Fahrradfahrer ist am Freitagabend in Garrel (Landkreis Cloppenburg) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizeiinformationen vom Samstag übersah ein 73-jähriger Autofahrer den entgegenkommenden Radfahrer beim Abbiegen. Nach einer medizinischen Versorgung vor Ort wurde der 30-Jährige für eine weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.