Wolfsburgerinnen gewinnen Generalprobe vor Champions-League

Wolfsburg (dpa/lni). Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben eine erfolgreiche Generalprobe für das schwere Champions-League-Spiel in Paris hingelegt. Die deutschen Pokalsiegerinnen gewannen am Freitagabend auch ihr drittes Bundesliga-Spiel gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg mit 1:0 (1:0). Das Siegtor für den VfL schoss Fenna Kalma schon in der 12. Minute. Danach taten sich die Favoritinnen vor 3062 Fans schwer.

In der zweiten Champions-League-Runde müssen die Wolfsburgerinnen am Dienstagabend beim französischen Spitzenclub Paris FC antreten. Das Rückspiel findet am 18. Oktober in Niedersachsen statt. Die Siegerinnen dieses Duells qualifizieren sich für die Gruppenphase des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs.

