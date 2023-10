Toter und Schwerverletzter bei Zusammenstoß von zwei Autos

Ein Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen im Landkreis Stade ums Leben gekommen. Der 62-Jährige starb am Freitag noch an der Unfallstelle zwischen Düdenbüttel und Himmelpforten, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des anderen Wagens kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Warum der 36-Jährige in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar. Dort prallte der Wagen frontal gegen das Auto des 62-Jährigen, für den jede Hilfe zu spät kam.